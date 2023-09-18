Аймурзин: в Уфе был Восток, а здесь Запад. Восток играет в совершенно другой хоккей

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин рассказал о разнице в игре Западной и Восточной конференций.

«Сравнить тренировочный процесс Козырева и Козлова? Не сказал бы, что сильно отличается именно тренировочный процесс. Хоккей отличается, это да. А тренировки и в «Салавате» также всегда были короткие и интенсивные. Тут другое видение хоккея, и самое главное – там был Восток, а здесь Запад.

После перехода в «Северсталь» начал больше играть с западными командами и заметил разницу в подходах. На Западе все играют в активный хоккей, тогда как на Востоке большинство откатывается, из-за чего меняется и сам хоккей. Не говорю, что все восточные клубы играют в откат. Там тоже есть команды, которые играют в активный хоккей. Сейчас вот «Трактор» начал так действовать. Но буквально на днях видел интервью одного из хоккеистов, где он говорил об откате со стороны «Амура»….

Да, Прохоркин. Поэтому, как видите, откат присутствует. А на Западе мало команд, которые начинают откатываться. Все стараются играть активно и агрессивно. Не знаю, с чем это связано. Возможно, что здесь всё идёт ещё из Молодёжной хоккейной лиги. По своему опыту могу сказать, что в МХЛ играл с Западом только в плей-офф против московского «Динамо», но ещё раз скажу, что на Востоке играют в совершенно другой хоккей.

В Уфе нам тоже разрешали импровизировать в атаке, но там были такие системные моменты, которые считались непозволительными. Здесь спокойно к этому относятся и могут их разрешать. Как я уже говорил, разные тренерские видения, другой хоккей. В конце сезона посмотрим, а скорее даже по результату на протяжении нескольких лет, увидим, чьё видение более жизнеспособно», — сказал Аймурзин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.