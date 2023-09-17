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«Там Макдэвид играет». Немировски — о словах Ротенберга про тренера из пивной лиги

«Там Макдэвид играет». Немировски — о словах Ротенберга про тренера из пивной лиги
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Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски после победы над СКА (2:1) прокомментировал слова главного тренера армейцев Романа Ротенберга о том, что наставник сибиряков «работал в Канаде в пивной лиге». Эта фраза была сказана после игры между клубами на предсезонке.

«У Прохоркина ещё и день рождения сегодня. Видно, что он набирает форму, долго не тренировался с командой. Конечно, ему тяжело, но видно, что он всё лучше и лучше себя чувствует.

Победа над СКА пробила дорогу в КХЛ тренерам из североамериканских пивных лиг? Я думаю, это без комментариев, на эмоциях было сказано. А так, в Канаде тот же Макдэвид играет в пивной лиге», — сказал Немировски на пресс-конференции.

В следующей игре «Сибирь» встретится в Новосибирске с «Авангардом» 21 сентября. Встреча начнётся в 15:30 мск на стадионе «Сибирь-Арена».

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