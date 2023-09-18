Бек: Красоткин — лучший голкипер в КХЛ, он даёт «Сибири» шансы в каждой игре

Нападающий «Сибири» Тейлор Бек после победного матча со СКА (2:1) оценил игру голкипера новосибирского клуба Антона Красоткина.
«Что может «Сибирь» взять из этой игры, чтобы добиваться успеха в следующих? Нам нужно научиться выигрывать «уродливые» матчи, они не всегда будут результативными с красивыми голами. Мы заблокировали почти 30 бросков, это было круто. Красоткин, пожалуй, лучший голкипер в лиге, он даёт нам шансы в каждой игры. Мы должны искать способы побеждать и набирать уверенность после сегодняшней победы», — сказал Бек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
«Сибирь» прервала свою трёхматчевую серию поражений. С семью очками после семи матчей новосибирский клуб занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
В следующей игре «Сибирь» встретится в Новосибирске с «Авангардом» 21 сентября. Встреча начнётся в 15:30 мск на стадионе «Сибирь-Арена».
- 18 сентября 2023
-
09:42
-
09:30
-
09:15
-
09:05
-
08:50
-
08:40
-
08:40
-
08:31
-
08:17
-
08:10
-
08:00
-
07:50
-
06:21
-
01:00
- 17 сентября 2023
-
23:43
-
23:20
-
23:11
-
23:00
-
22:53
-
22:43
-
22:32
-
22:19
-
22:07
-
21:44
-
21:27
-
21:12
-
20:56
-
20:42
-
20:39
-
20:37
-
20:35
-
20:30
-
20:25
-
20:14
-
20:02