22-летний голкипер «Флориды» Найт рассказал о жизни с ОКР

Портал The Hockey News рассказал о жизни голкипера «Флориды Пантерз» Спенсера Найта с обсессивно-компульсивным расстройством.
«Всё началось в 2019 году, когда он был первокурсником Бостонского колледжа. По причинам, которые он не может объяснить, он начал чрезмерно мыть руки. Количество походов в туалет, чтобы опустить руки под кран, увеличилось до такой степени, что после того сезона он поговорил об этом со своими родителями и подумал, что ему может понадобиться помощь. Однако это не мешало ему. Он был одним из лучших вратарей студенческого хоккея США и даже выиграл золотую медаль в составе национальной сборной на молодёжном чемпионате мира 2021 года.
Но всё изменилось в декабре, когда он почувствовал себя плохо в Виннипеге. Он пропустил три гола в той игре и был заменён. Когда он приехал домой, у него поднялась температура и его трясло от озноба. Оказалось, что это был просто грипп, но именно тогда что-то в мозгу Найта щёлкнуло, и ему начали приходить мысли о том, чтобы заразиться и заболеть.
«Одно из чувств, которое вы испытываете, когда происходит что-то подобное, — это ощущение, что вы всех подвели. Я никогда не хотел чувствовать себя обузой», — заявил Найт.
Работая один на один с экспертом по ОКР и общаясь с другими людьми, которые справляются с этим расстройством в своей повседневной жизни, Найт чувствует, что теперь он гораздо лучше подготовлен к тому, с чем он столкнулся.
«Я всё ещё могу быть тем игроком, которым хочу, и я всё ещё верю, что могу стать одним из лучших вратарей в этой лиге», — сказал Найт.
Ему всего 22 года, а это значит, что ему не придётся молча терпеть годы страданий. Правда теперь открыта, и Найту не нужно ни от чего скрываться», — сказано в статье.
Найт присоединился к программе помощи игрокам НХЛ 24 февраля 2023 года.
- 17 сентября 2023
-
21:27
-
21:12
-
20:56
-
20:42
-
20:39
-
20:37
-
20:35
-
20:30
-
20:25
-
20:14
-
20:02
-
19:54
-
19:43
-
19:40
-
19:32
-
19:30
-
19:26
-
19:18
-
19:10
-
19:00
-
18:46
-
18:26
-
18:12
-
18:06
-
17:45
-
17:27
-
17:11
-
17:00
-
16:43
-
16:29
-
16:22
-
16:11
-
15:56
-
15:44
-
15:28