22-летний голкипер «Флориды» Найт рассказал о жизни с ОКР

Портал The Hockey News рассказал о жизни голкипера «Флориды Пантерз» Спенсера Найта с обсессивно-компульсивным расстройством.

«Всё началось в 2019 году, когда он был первокурсником Бостонского колледжа. По причинам, которые он не может объяснить, он начал чрезмерно мыть руки. Количество походов в туалет, чтобы опустить руки под кран, увеличилось до такой степени, что после того сезона он поговорил об этом со своими родителями и подумал, что ему может понадобиться помощь. Однако это не мешало ему. Он был одним из лучших вратарей студенческого хоккея США и даже выиграл золотую медаль в составе национальной сборной на молодёжном чемпионате мира 2021 года.

Но всё изменилось в декабре, когда он почувствовал себя плохо в Виннипеге. Он пропустил три гола в той игре и был заменён. Когда он приехал домой, у него поднялась температура и его трясло от озноба. Оказалось, что это был просто грипп, но именно тогда что-то в мозгу Найта щёлкнуло, и ему начали приходить мысли о том, чтобы заразиться и заболеть.

«Одно из чувств, которое вы испытываете, когда происходит что-то подобное, — это ощущение, что вы всех подвели. Я никогда не хотел чувствовать себя обузой», — заявил Найт.

Работая один на один с экспертом по ОКР и общаясь с другими людьми, которые справляются с этим расстройством в своей повседневной жизни, Найт чувствует, что теперь он гораздо лучше подготовлен к тому, с чем он столкнулся.

«Я всё ещё могу быть тем игроком, которым хочу, и я всё ещё верю, что могу стать одним из лучших вратарей в этой лиге», — сказал Найт.

Ему всего 22 года, а это значит, что ему не придётся молча терпеть годы страданий. Правда теперь открыта, и Найту не нужно ни от чего скрываться», — сказано в статье.

Найт присоединился к программе помощи игрокам НХЛ 24 февраля 2023 года.