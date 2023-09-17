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Ротенберг: вежливо просили посмотреть видео с Лайпсиком — нам даже не дали предупреждение

Ротенберг: вежливо просили посмотреть видео с Лайпсиком — нам даже не дали предупреждение
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (1:2).

«Сегодня хочу похвалить ребят. Сложная игра для нас, много создали моментов, провели 13 минут в атаке за матч, тогда как соперник – только полторы. Но пропустили в меньшинстве. Когда удаляли Лайпсика и меня, судья нам даже не выписал предупреждения, хотя мы вежливо попросили посмотреть видео. В моей практике такого не было, обычно дают предупреждения. На будущее, думаю, судьи разберутся, мы всех уважаем, всех ценим.

Если команда создаёт много моментов, значит, команда на правильном пути. Прошу всех набраться терпения, тяжёлый сентябрь, но мы обязательно наберём кондиции и будем побеждать», — сказал Ротенберг на послематчевой пресс-конференции.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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