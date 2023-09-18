Юрзинов-старший: у СКА идёт процесс становления команды, нужно время, всё наладится

Заслуженный тренер СССР и России, советник главного тренера СКА Владимир Юрзинов-старший оценил последние результаты армейского клуба в КХЛ.

«Всё наладится, идёт процесс становления команды, нужно время, мы видим закономерный жизненный процесс построения команды и её становления. Происходит сплочение коллектива, внутренняя работа с игроками по совершенствованию игры.

Посмотрел матчи СКА, у армейцев очень хорошие и сильные соперники. И речь не только про вчерашний матч с «Сибирью». Все команды хорошо укомплектованы и сильны. Чемпионат очень интересный, конкурентоспособный, каждый может обыграть каждого, здесь надо быть готовым ко всему. Для нашего хоккея интересная и хорошая ситуация, мы видим наличие укомплектованных команд со своим имиджем и лицом. Тренеров тоже много интересных, в том числе молодых. Да, у СКА сейчас сложное время, его нужно пройти», — сказал Юрзинов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.