Юрзинов-старший: нужен ли Майк Бэбкок в КХЛ? Я всегда только за наших тренеров

Заслуженный тренер СССР и России Владимир Юрзинов-старший ответил на вопрос, нужен ли Майк Бэбкок в КХЛ. Напомним, канадского специалиста накануне уволили из «Коламбус Блю Джекетс» в связи со скандалом.

«Нужен ли Майк Бэбкок в КХЛ? Я же советский тренер, человек из той школы, тренировавшей великую сборную СССР. Нам нельзя терять свою школу, поэтому я всегда только за наших тренеров. Многие тренеры работали за рубежом, но у финнов и шведов, например, сейчас свои тренеры, акцент идёт на свою школу. Всё лучшее берётся из мирового хоккея, но свои традиции сохраняются. Наша школа богата традициями, важно её сохранять. Ни на секунду не забываю ни Кулагина, ни Тарасова, ни Тихонова, ни Эпштейна, ни Чернышёва, ни Пучкова, ни других наших легендарных специалистов», — сказал Юрзинов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.