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Ак Барс — Витязь. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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В «Ак Барсе» рассказали, за счёт чего удалось одержать волевую победу над «Торпедо»

В «Ак Барсе» рассказали, за счёт чего удалось одержать волевую победу над «Торпедо»
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Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко рассказал о волевой победе над «Торпедо» (4:3) и поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с «Витязем».

«За счёт чего удалось одержать волевую победу над «Торпедо»? Начало было тревожным, но с первых смен мы видели, что ребята заряжены, с хорошим настроем. Многие вещи получались, но пропустили ненужную шайбу в большинстве. Выиграли за счёт настроя и самоотдачи.

Как сохранить аналогичный настрой на «Витязь»? Сейчас абсолютно ничего не меняется, лёгких матчей не бывает. У каждого соперника своя ситуация, своё турнирное положение. Преимущество будет у того, кто лучше настоится и будет сильнее отдаваться. Было бы большим плюсом, если нам удастся забросить несколько шайб в большинстве», — приводит слова Бабенко пресс-служба «Ак Барса».

Накануне, нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников, получивший повреждение в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:3), был помещён в список травмированных.

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