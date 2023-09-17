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«Ак Барс» поместил Свечникова в список травмированных

«Ак Барс» поместил Свечникова в список травмированных
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Нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников, получивший повреждение в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:3), помещён в список травмированных, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В «зелёном дерби» Свечников провёл только одну смену, после чего отправился в раздевалку и больше на лёд не возвращался.

В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл пять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

Напомним, прошлый сезон нападающий провёл в НХЛ, выступая за «Сан-Хосе Шаркс». Свечников в 59 матчах забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков. «Акулы» не сделали форварду квалификационного предложения, он вышел на рынок свободных агентов, после чего подписал контракт с казанцами.

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