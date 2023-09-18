Лидер «Салавата» Хмелевски набросился с кулаками на форварда «Торпедо» Летунова

В эти минуты на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимает нижегородское «Торпедо». К середине третьего периода счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 43-й минуте нижегородская команда убегала в контратаку. Нападающий «Торпедо» Максим Летунов попытался переправить шайбу в сетку на правом фланге, однако в итоге врезался в ворота и голкипера уфимцев Александра Самонова. Это не понравилось лидеру «Салавата» Александру Хмелевски, который набросился на Летунова. По результатам момента нападающий «Торпедо» получил две минуты за грубость, а форвард уфимцев «2+2» — за толчок клюшкой и грубость.
Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале «Салавата». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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