Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лидер «Салавата» Хмелевски набросился с кулаками на форварда «Торпедо» Летунова

Лидер «Салавата» Хмелевски набросился с кулаками на форварда «Торпедо» Летунова
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимает нижегородское «Торпедо». К середине третьего периода счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 43-й минуте нижегородская команда убегала в контратаку. Нападающий «Торпедо» Максим Летунов попытался переправить шайбу в сетку на правом фланге, однако в итоге врезался в ворота и голкипера уфимцев Александра Самонова. Это не понравилось лидеру «Салавата» Александру Хмелевски, который набросился на Летунова. По результатам момента нападающий «Торпедо» получил две минуты за грубость, а форвард уфимцев «2+2» — за толчок клюшкой и грубость.

Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале «Салавата». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Материалы по теме
Видео
Защитник «Салавата» снёс форварда «Торпедо» Фирстова с ног эффектным силовым приёмом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android