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Защитник «Салавата» снёс форварда «Торпедо» Фирстова с ног эффектным силовым приёмом

Защитник «Салавата» снёс форварда «Торпедо» Фирстова с ног эффектным силовым приёмом
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В эти минуты на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимает нижегородское «Торпедо». К концу второго периода счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 29-й минуте нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов, совершив проход по правому флангу, пролез на пятачок уфимской команды. Тем не менее защитник «Салавата» Евгений Бирюков применил эффектный силовой приём, остановив проход форварда нижегородцев и снеся Фирстова с ног.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что в прошлом матче — с «Ак Барсом» — «Торпедо» потерпело первое поражение в сезоне.

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