В «Эдмонтоне» поделились мнением о молодом российском форварде клуба

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд поделился мнением о российском нападающем Матвее Петрове. Форвард попал в состав команды на турнир новичков.

«Ну, прежде всего, Петров достаточно сделал в юниорской лиге за последние два года, и мы знаем, что ещё один год в юниорах в качестве «переростка» не в его интересах. Ему нужен следующий шаг.

Теперь он планирует перебраться в Американскую хоккейную лигу. Насколько он близок к НХЛ? Турнир новичков и два-три предсезонных матча дадут ему шанс показать нам, далеко ли он от НХЛ или ближе, чем мы думаем.

Этот турнир предназначался для Петрова, а также для Ксавье Бурго, Тайлера Туллио, Картера Савуа и некоторых из тех молодых игроков, которые в прошлом году были новичками в Американской лиге (что является большим скачком), перед вторым сезоном в качестве профессиональных игроков. Я действительно ищу игроков, которые смогут зарекомендовать себя как действительно хорошие игроки для АХЛ. Тогда следующая задача — попытаться попасть в Национальную хоккейную лигу.

Мне очень приятно наблюдать за тем, как Петров и некоторые из этих молодых форвардов играют на этом турнире. Потом, когда я поеду домой и буду готовиться к сбору на следующей неделе, если кто-то будет играть здесь действительно хорошо, то заслужит пару предсезонных матчей.

В конце концов, мы знаем, что молодому игроку будет сложно пробиться в нашу команду и попасть в состав на первый матч сезона. Однако их задача — послать сообщение, сообщение о том, что они ближе, чем мы думаем», — приводит слова Холланда The Athletic.