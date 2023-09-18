«Барыс» разгромил «Нефтехимик» со счётом 8:0

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:0 (2:0, 1:0, 5:0).
На первой минуте Джозеф Лабейт вывел астанинцев вперёд. На четвёртой минуте Нельсон Ножье удвоил преимущество «Барыса». На 38-й минуте Райли Барбер в третий раз огорчил «Нефтехимик». На 44-й минуте Понтус Оберг забил четвёртый гол. На 47-й минуте Джозеф Лабейт довёл счёт до разгромного. На 55-й минуте Понтус Оберг оформил дубль. Ещё через две минуты Всеволод Логвин забил седьмой гол. Через 52 секунды Динмухамед Кайыржан поставил точку во встрече — 8:0.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 21 сентября в Москве сыграет со «Спартаком». «Салават Юлаев» 21 сентября примет «Нефтехимик».
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