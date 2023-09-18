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«Барыс» разгромил «Нефтехимик» со счётом 8:0

«Барыс» разгромил «Нефтехимик» со счётом 8:0
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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:0 (2:0, 1:0, 5:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2023, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
8 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Лабейт (Скленичка, Шалапов) – 00:13 (5x5)     2:0 Ножье (Бекетаев, Шайхмедденов) – 03:48 (5x5)     3:0 Барбер (Лабейт, Данияр) – 37:36 (5x5)     4:0 Оберг (Скленичка, Барбер) – 43:19 (5x5)     5:0 Лабейт (Скленичка, Шестаков) – 46:01 (5x4)     6:0 Оберг (Скленичка, Барбер) – 54:16 (5x4)     7:0 Логвин – 56:20 (5x5)     8:0 Кайыржан (Омирбеков, Асетов) – 57:12 (5x5)    

На первой минуте Джозеф Лабейт вывел астанинцев вперёд. На четвёртой минуте Нельсон Ножье удвоил преимущество «Барыса». На 38-й минуте Райли Барбер в третий раз огорчил «Нефтехимик». На 44-й минуте Понтус Оберг забил четвёртый гол. На 47-й минуте Джозеф Лабейт довёл счёт до разгромного. На 55-й минуте Понтус Оберг оформил дубль. Ещё через две минуты Всеволод Логвин забил седьмой гол. Через 52 секунды Динмухамед Кайыржан поставил точку во встрече — 8:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 21 сентября в Москве сыграет со «Спартаком». «Салават Юлаев» 21 сентября примет «Нефтехимик».

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