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«Мы расстались навсегда». Словацкий хоккеист рассказал, как покинул КХЛ

«Мы расстались навсегда». Словацкий хоккеист рассказал, как покинул КХЛ
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Бывший нападающий «Нефтехимика» Самуэль Бучек, ныне выступающий за чешский клуб «Оцеларжи Тршинец», рассказал, как ему не дали пробиться в состав «Сиэтл Кракен», почему он выбрал продолжение карьеры в КХЛ и как покинул Россию.

«Всё началось, когда я прибыл в лагерь, когда агент сказал мне по телефону, что я должен получить двусторонний контракт, на что я согласился. Я прилетел в Сиэтл, пообщался с менеджерами, скаутом, который следил за мной весь сезон, главным тренером и тренером фарм-клуба. Мне сказали, что знают, что я снайпер, но 54 гола в словацкой Экстралиге ничего не значат. В конце концов сообщили, что дадут мне контракт только на АХЛ и ECHL, что меня шокировало, ведь по телефону мне рассказали о контракте НХЛ и АХЛ.

Я сказал себе, что не буду сворачивать дело, буду бороться. Потом ко мне подсел тренер фарм-клуба, который прямо сказал мне, что, поскольку у меня худший контракт, он может рассчитывать на меня только как на игрока третьего-четвёртого звена. Будут играть хоккеисты, у которых двусторонний контракт. В конце концов, я снайпер, а не игрок низших звеньев, поэтому решил не подписывать контракт и поехать в Европу.

Почему поехал в Нижнекамск? Мне было противно, американский агент не ответил на мой звонок. Искал альтернативу, особо интересных предложений из Швеции и Финляндии у меня не было. Мне позвонил Марсель Озимак, с которым я давно общаюсь. Нижнекамск мной интересовался и раньше, но я хотел завершить предыдущий сезон в «Нитре». Связь восстановилась, я подписал контракт в России. Они сказали мне, что я должен выходить в большинстве и играть на своей позиции. Однако я приехал поздно, и у тренера была готовая команда. Моё место на льду было минимальным, а после операции были проблемы с запястьем.

Я проходил реабилитацию два месяца, тогда как продолжительность, по оценкам врачей, составляла до трёх с половиной месяцев. Я чувствовал, что это не то. Рука меня не слушалась, и выступления были не такими, как ожидалось. Мы поговорили с руководством, и я им прямо сказал, что у меня всё ещё болит рука, и мы расторгли контракт. Мы расстались навсегда. Если бы я был здоров, думаю, я был бы полноценным игроком в КХЛ», — приводит слова Бучека Sport Aktuality.

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