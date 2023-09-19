«Мы расстались навсегда». Словацкий хоккеист рассказал, как покинул КХЛ

Бывший нападающий «Нефтехимика» Самуэль Бучек, ныне выступающий за чешский клуб «Оцеларжи Тршинец», рассказал, как ему не дали пробиться в состав «Сиэтл Кракен», почему он выбрал продолжение карьеры в КХЛ и как покинул Россию.
«Всё началось, когда я прибыл в лагерь, когда агент сказал мне по телефону, что я должен получить двусторонний контракт, на что я согласился. Я прилетел в Сиэтл, пообщался с менеджерами, скаутом, который следил за мной весь сезон, главным тренером и тренером фарм-клуба. Мне сказали, что знают, что я снайпер, но 54 гола в словацкой Экстралиге ничего не значат. В конце концов сообщили, что дадут мне контракт только на АХЛ и ECHL, что меня шокировало, ведь по телефону мне рассказали о контракте НХЛ и АХЛ.
Я сказал себе, что не буду сворачивать дело, буду бороться. Потом ко мне подсел тренер фарм-клуба, который прямо сказал мне, что, поскольку у меня худший контракт, он может рассчитывать на меня только как на игрока третьего-четвёртого звена. Будут играть хоккеисты, у которых двусторонний контракт. В конце концов, я снайпер, а не игрок низших звеньев, поэтому решил не подписывать контракт и поехать в Европу.
Почему поехал в Нижнекамск? Мне было противно, американский агент не ответил на мой звонок. Искал альтернативу, особо интересных предложений из Швеции и Финляндии у меня не было. Мне позвонил Марсель Озимак, с которым я давно общаюсь. Нижнекамск мной интересовался и раньше, но я хотел завершить предыдущий сезон в «Нитре». Связь восстановилась, я подписал контракт в России. Они сказали мне, что я должен выходить в большинстве и играть на своей позиции. Однако я приехал поздно, и у тренера была готовая команда. Моё место на льду было минимальным, а после операции были проблемы с запястьем.
Я проходил реабилитацию два месяца, тогда как продолжительность, по оценкам врачей, составляла до трёх с половиной месяцев. Я чувствовал, что это не то. Рука меня не слушалась, и выступления были не такими, как ожидалось. Мы поговорили с руководством, и я им прямо сказал, что у меня всё ещё болит рука, и мы расторгли контракт. Мы расстались навсегда. Если бы я был здоров, думаю, я был бы полноценным игроком в КХЛ», — приводит слова Бучека Sport Aktuality.
- 19 сентября 2023
-
16:07
-
15:56
-
15:46
-
15:29
-
15:22
-
14:55
-
14:38
-
14:34
-
14:14
-
13:49
-
13:40
-
13:25
-
13:09
-
12:54
-
12:41
-
12:30
-
12:13
-
11:56
-
11:40
-
11:22
-
11:10
-
10:58
-
10:36
-
10:18
-
09:57
-
09:34
-
09:17
-
08:58
-
08:35
-
01:00
- 18 сентября 2023
-
23:55
-
23:47
-
23:38
-
23:28
-
23:21