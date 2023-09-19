«Выступили против». Экс-легионера КХЛ не приняли в команде в Чехии после игры в России

Словацкий экс-нападающий «Нефтехимика» Самуэль Бучек, ныне выступающий за чешский клуб «Оцеларжи Тршинец», рассказал, как его приняли в новой команде после игры в России.

«Я не занимаюсь политикой, знаю о ситуации на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), но я поехал играть в хоккей. Меня подписали, но там заключают контракты и игроки из других стран. Я воспринимал это исключительно как спорт.

В «Тршинеце» меня встретили спокойно? Это слухи. Пришёл в раздевалку — ребята молчали. Затем было созвано собрание, лидеры команды поговорили с тренером и генменеджером. Я знал, что в Чехии к этому будет приковано больше внимания, потому что, в отличие от Словакии, их отношение к России чёткое. Они собрались и выступили категорически против. Впоследствии я сам стоял перед всей командой и прямо говорил, что всё понимаю про работу в России, но мы профессионалы, и я приехал в «Тршинец», чтобы играть в хоккей, адаптироваться в команде и помогать ей добиться успеха. Я хотел показать, что я хороший игрок. Каждый заслуживает второго шанса в жизни», — приводит слова Бучека Sport Aktuality.