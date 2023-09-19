В «Вашингтоне» поделились мнением о российском нападающем Иване Мирошниченко

Ассистент генерального менеджера «Вашингтон Кэпиталз» Росс Махоуни поделился мнением о российском нападающем клуба Иване Мирошниченко.

«Миро показал нам свой бросок. Он имеет действительно хороший бросок и обладает физической силой. Он физически сильный игрок. Ты должен держать голову высоко, иначе он тебя слегка ударит.

Мирошниченко всегда был капитаном своей команды до 18 лет, капитаном команды до 17 лет и был помощником капитана команды до 20 лет, когда ему было 17 лет. Так что вы знаете, что у него хороший характер, он хороший лидер. Он решительный парень и хочет вносить в игру разницу», — приводит слова Махоуни пресс-служба «Кэпс».

«Вашингтон Кэпиталз» выбрал Мирошниченко под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ в 2022 году. В мае 19-летний россиянин расторг соглашение с «Авангардом» и подписал трёхлетний контракт с «Кэпиталз». В завершившемся сезоне КХЛ 19-летний нападающий сыграл 26 матчей за «Авангард», в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.