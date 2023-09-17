Убивает «Вашингтон», но творит историю. Чего в Америке ждут от погони Овечкина за Гретцки?

Надежд на голевые свершения Ови в новом сезоне масса. В него верит даже главная юная звезда НХЛ. Да и сам Александр говорит о рекорде.

Рекорд Александра Овечкина, кажется, уже не за горами. До конца его контракта осталось три года, а до величайшего достижения современного хоккея — 72 гола. Если ещё в прошлом сезоне числа казались недосягаемыми, то уже сейчас всё намного реальнее. Всё-таки 70+ за чемпионат забивали всего 30 лет назад.

Конечно, мало кто ставит на то, что Ови за сезон-2023/2024 побьёт рекорд Уэйна Гретцки, но вот хорошенько к нему приблизиться — это можно и нужно. Что же именно в Северной Америке ожидают от нового сезона Овечкина?

«Овечкин не побьёт рекорд Гретцки в следующем сезоне»

Журналистка The Hockey News Кэрол Шрам выразила очевидный и понятный скепсис относительно возможного рекорда уже в этом году, но отметила, что россиянина ожидает ещё одна важная веха.

«Кажется, можно с уверенностью предположить, что Алекс Овечкин не побьёт рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в следующем сезоне. В конце концов, ему ещё 73 гола до отметки в 895. Никто не забрасывал 73 шайбы за сезон с тех пор, как Теэму Селянне и Александр Могильный провели одинаковые кампании с 76 голами более 30 лет назад — в сезоне-1992/1993.

Но на самом деле не будет преувеличением думать о том, что Овечкин может достичь 50 шайб. В прошлом году, потеряв своих надёжных товарищей Никласа Бекстрёма, Джона Карлсона и Тома Уилсона на бóльшую часть сезона, Ови всё же добрался до 42 голов, хотя сам выбывал из игры на девять матчей.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

С новым тренером Спенсером Карбери во главе в этом сезоне в Вашингтоне основное внимание будет уделено возвращению в плей-офф и приближению Овечкина к рекорду Гретцки.

Но в сезоне-2023/2024 у него будет другая возможность сделать заявку о вписании себя в учебники истории.

Когда 20 апреля 2022 года Овечкин забил дважды в матче «Кэпиталз» с «Вегас Голден Найтс», отличившись и в овертайме (4:3), он добрался до отметки в 50 голов в девятый раз за 17 сезонов. Это позволило ему повторить рекорд Гретцки и Майка Босси по количеству чемпионатов с 50+ шайбами в НХЛ.

Если в этом году Великая восьмёрка доберётся до 50 шайб, он станет первым игроком, когда-либо 10 раз выбивавшим эту планку, и будет единолично удерживать рекорд — ещё один штришок в его послужной список как величайшего снайпера НХЛ всех времён.

Мастерство голеадорства Овечкина проявилось в ту минуту, как он приземлился в Северной Америке. Ови забил два гола в своём первом матче за «Вашингтон», когда команда обыграла «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 3:2 5 октября 2005 года и реализовала более полутора попыток большинства за встречу», — напоминает Шрам.

Обозревательница также отмечает вклад россиянина в историю НХЛ.

«Общая результативность выросла более чем на полгола за встречу. А с 52 голами в дебютный сезон Овечкин стал одним из пяти игроков, преодолевших планку в 50 шайб, наряду с Джонатаном Чичу (56), Яромиром Ягром (54), Ильёй Ковальчуком (52) и Дэни Хитли (50). Это сильно отличалось от сезона годом ранее, долокаутного — 2003/2004, когда Рик Нэш, Ковальчук и Джером Игинла разделили «Рокет Ришар Трофи», забив по 41 голу каждый.

В сезоне-2005/2006 впервые с чемпионата-1995/1996 в лиге оказалось как минимум пять снайперов с 50+ шайбами за сезон (в сумме восемь, при этом Марио Лемье 69 раз огорчал соперников).

Это также стало последним случаем, когда в НХЛ было пять голеадоров, забивших 50+ голов за сезон, до только что завершившейся кампании-2022/2023. Коннор Макдэвид (64) и Давид Пастрняк (61) стали первыми игроками, преодолевшими показатель в 60 шайб с тех пор, как Овечкин забросил 65 в сезоне-2007/2008. К ним присоединились Микко Рантанен (55), Леон Драйзайтль (52) и Брейден Пойнт (51).

Бóльшую часть своей карьеры Овечкин нёс факел результативности практически в одиночку. Он девять раз выигрывал снайперскую гонку, а также провёл девять сезонов, забив по 50+ голов. Этой отметки в 50 шайб удалось достичь лишь горстке других игроков за 13 сезонов, прошедших после дебютного года Ови: Хитли и Венсан Лекавалье в кампании-2006/2007, Ковальчук и Игинла в сезоне-2007/2008, Кросби и Стивен Стэмкос в чемпионате-2009/2010, Кори Перри в регулярке-2010/2011 и снова Евгений Малкин и Стэмкос на следующий год.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

Затем был шестилетний период, когда никто, кроме Овечкина, не добирался до отметки в 50 голов за сезон, прежде чем Драйзайтль достиг этого числа в сезоне-2018/2019. Четыре игрока забивали 50 в первом сезоне после сокращённого из-за COVID-19 чемпионата: снова Драйзайтль, Овечкин, Остон Мэттьюс и Крис Крайдер.

За 105 лет игры в НХЛ отметка в 50 голов была достигнута всего 205 раз 96 разными игроками. Наибольшее количество снайперов с 50+ шайбами за сезон составило 14 в кампании-1992/1993, в которой гонку возглавляли Селянне и Могильный; и, что примечательно, в ней участвовали три нынешних генеральных менеджера НХЛ: Люк Робитайлл (63 гола), Стив Айзерман (58) и Брэндан Шэнахан (51).

В том году команды забивали в среднем 3,63 гола за матч. В последующие 30 лет результативность снизилась примерно до трёх шайб за встречу или даже ниже — пока мы не вернулись в строй после укороченного сезона-2020/2021», — заключает Шрам.

Кроме того, журналистка поделилась мыслями о том, кто может стать конкурентом Овечкина в гонке снайперов в новом сезоне.

«В прошлом году общая результативность увеличилась лишь незначительно: с 3,14 до 3,18 гола на команду за матч. Но что, вероятно, более важно, так это то, что всплеск сезона-2021/2022 сохранился. Эти цифры предполагают, что в следующем сезоне может произойти ещё один небольшой скачок — вероятно, недостаточный, чтобы количество представителей «клуба 50» стремилось к двузначному увеличению результатов, но, безусловно, достаточно, чтобы пять или более игроков снова достигли этой отметки.

Драйзайтль теперь является ближайшим соперником Овечкина: в каждом из последних трёх сезонов из 82 встреч он забивал по 50+ голов и был недалёк от темпа в 50 шайб в двух кампаниях, сокращённых из-за COVID. Если не считать травм — а Немецкая Машина, тьфу-тьфу-тьфу, никогда не ломается в регулярном сезоне — ему и Макдэвиду следует попробовать ещё один забег на 50 шайб, поскольку «Ойлерз» нацелились на возвращение Кубка Стэнли в Канаду.

Постоянная надёжность Пастрняка также делает его уверенным кандидатом, даже несмотря на то, что неясно, кто будет доставлять ему шайбу в этом году. А Остон Мэттьюс забил 40 голов в прошлом сезоне с больной рукой. Если он будет здоров, то также должен вернуться к отметке в 50 голов.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

Учитывая, что в сегодняшней НХЛ упор делается на молодёжь, многие новички также могут добраться до 50 шайб. После сезонов с 42 и 40 голами поставите ли вы против Мэттью Ткачука — после того, что он показал прошлой весной? А как насчёт выдающегося Тейджа Томпсона, забросившего 38 и 47 шайб в качестве лидера быстро улучшающегося «Баффало Сэйбрз»? Или Кирилл Капризов, который забил 47 голов в сезоне-2021/2022, но ограничился 40 в прошлом году, когда сыграл всего 67 матчей?

Чуть дальше на радар: не прозевайте Картера Вераге. Будучи запасным игроком в начале своей карьеры, который не мог дебютировать в НХЛ до сезона-2019/2020, в прошлом чемпионате 28-летний хоккеист улучшил свои результаты на 50%, забив 42 гола за «Флориду Пантерз».

Сможет ли Вераге, имеющий контракт на $ 4,2 млн ещё на два года, снова удивить нас и сделать шаг в «клуб 50»?

Поговорим и о финалистах Кубка Стэнли: с 26 голами в 40 матчах Джек Айкел шёл по графику более 50 шайб, когда он выиграл «Хоби Бейкер Эворд», будучи первокурсником Бостонского университета в сезоне-2014/2015, прямо перед тем, как его выбрали вторым на драфте. Карьера Айкела была такой одиссеей, что его чистое голевое мастерство по большей части упускалось из виду. Но, даже несмотря на всё, через что ему пришлось пройти в «Баффало», до досрочного завершения сезона-2019/2020 он забил 36 голов в 68 матчах — это темп примерно 43 шайб [за полный сезон].

Не удивляйтесь, если теперь, будучи здоровым и со всей своей развязностью обладателя Кубка Стэнли, Айкел разразится в нападении с «Вегасом» в этом сезоне», — пишет Шрам.

«Примите всё это и наблюдайте за величием Овечкина в «Вашингтоне»

The Athletic провёл опрос для болельщиков о том, насколько болельщики доверяют руководству команд после большей части межсезонья. «Вашингтон Кэпиталз» попал в топ-7 худших клубов, заняв 26-е место. Журналист Дом Лущишин прокомментировал эту ситуацию и привёл некоторые цитаты фанатов, принявших участие в опросе. Проблему «столичных» видят и в необходимости погони Овечкина за Гретцки.

«Я знаю, что ничего не изменится, пока Овечкин не побьёт рекорд. А до тех пор мы наполовину находимся в чистилище, полагаясь на парней, которые сбились с пути, и не опираемся на молодёжь».

«Распродажа в дедлайн была обнадёживающей, но шаги, предпринятые с тех пор, подходят команде, которой суждено оказаться в середине. Они делают ровно столько, чтобы притвориться, будто хотят побороться за кубок до завершения карьеры Овечкина, но в лучшем случае они находятся в зоне риска. В лучшем случае мы сможем поболеть за хорошую лотерею на драфте, одновременно наблюдая за новым снайперским рекордом».

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

После пропуска плей-офф в прошлом сезоне кажется, что «Кэпиталз» сейчас немного застряли. Продление контракта с Томом Уилсоном только добавит этому прогресса.

«Кэпиталз» находятся в том же положении, что и «Сан-Хосе» несколько сезонов назад: в конце своего окна для борьбы за кубок с большим количеством денег на чековых книжках и с не таким уж большим подбором многообещающих талантов, на которых можно было бы рассчитывать. Впереди нас ждёт много неурожайных лет, но, если сосредоточиться на погоне Овечкина за 894-м голом, трудно действительно винить или отдавать должное тому, что «Вашингтон» делает в краткосрочной перспективе. Можно ли им доверять в долгосрочной перспективе — это более важный вопрос, который интересует общественность гораздо меньше», — написал Лущишин.

Журналист Fansided Винсент Париз также считает, что одной из главных задач «Вашингтона» в предстоящих сезонах станет помощь капитану Александру Овечкину в достижении рекорда Уэйна Гретцки.

«Честно говоря, достижение этой цели будет главным приоритетом для франшизы «Вашингтон Кэпиталз» на ближайшие несколько лет. Справедливости ради так и должно быть. Овечкин, побивший рекорд такого парня, как Гретцки, стал бы монументальным для лиги в целом. Он абсолютно точно может это сделать.

Все эти годы смотреть на Великую восьмёрку было удовольствием. Теперь его ждёт последний момент, и для хоккейного болельщика это будет очень весело. Примите это, примите всё это и наблюдайте за величием Овечкина в «Вашингтоне», — заключил Париз.

«У Овечкина будет возможность серьёзно сократить этот дефицит»

Журналист вашингтонского издания Monumental Sports Network, ранее называвшегося NBC Sports Washington, Мэтт Вейрих и вовсе считает, что Ови догонит Гретцки уже через год — в чемпионате-2024/2025.

«Если и есть игрок «Кэпиталз», к которому очень мало вопросов перед стартом сезона-2023/2024, так это Алекс Овечкин. Капитан «Вашингтона» был образцом стабильности на протяжении большей части последних двух десятилетий, и его результативность никогда не колебалась, даже несмотря на то, что ему уже далеко за 30.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

Это постоянство позволило ему бросить вызов вечному рекорду Уэйна Гретцки, забившему 894 гола, — рекорду, который сохранялся на протяжении 24 лет. Учитывая, что Овечкин отстаёт на 72 шайбы, его серия почти наверняка продлится как минимум ещё на один год. Лишь девять раз игрок забивал 72 и более голов за сезон — и такого не было с чемпионата-1992/1993.

Несмотря на это, у Овечкина будет возможность серьёзно сократить этот дефицит и настроиться на то, чтобы обогнать Гретцки уже в сезоне-2024/2025. Игрок, которому скоро исполнится 38 лет, только завершил сезон с 42 голами, забрасывая в среднем 0,58 шайбы за матч, что чуть ниже его средней отметки по карьере — 0,61. Хотя он пропустил несколько встреч из-за незначительных травм и смерти отца, выносливость россиянина была одним из его самых надёжных качеств на протяжении всей его карьеры.

Если Ови проведёт полный сезон из 82 матчей, его средний результат за карьеру позволит ему забить 50 голов. Для тех, кто скептически заявляет, что средний показатель Овечкина поддерживается некоторыми плодотворными сезонами в возрасте 20+ лет: его средний результат за последние три сезона составляет 0,59 шайбы за матч (48 голов за полный сезон).

Возможно, самым существенным препятствием для темпа результативности Ови является влияние, которое система игры в большинстве от нового главного тренера Спенсера Карбери окажет на успех его спецбригад. Алекс является рекордсменом по количеству голов в большинстве в истории НХЛ, и только дважды за свою карьеру ему не удавалось финишировать с двузначным числом шайб, заброшенных при розыгрыше лишнего.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

Овечкин по-прежнему был продуктивен при игре в большинстве в прошлом сезоне (14 голов), и «Кэпиталз» надеются, что система Карбери позволит остальным игрокам команды вокруг него стать лучше. Чем больше способов для взятия чужих ворот будет у «Вашингтона» благодаря использованию преимуществ игрока, тем больше шансов наносить открытые броски из своего «офиса» будет у Овечкина.

Готовясь к сезону, когда ему будет уже 38 лет, Алекс находится на редкой территории, где единственным прецедентом такого уровня успеха является он сам. Он является рекордсменом по количеству голов, забитых игроком за сезон в возрасте 34 (48), 36 (50) и 37 (42) лет — и повторение любого из этих результатов позволило бы ему превзойти отметку Бретта Халла (37) как главного снайпера в 38-летнем возрасте.

История показывает, что Овечкин гонится за невозможным, но он продолжает идти вопреки до такой степени, что Гретцки болеет за то, чтобы он смог это сделать. После выхода на второе место в прошлом сезоне, когда он обогнал Горди Хоу, на счету которого 801 шайба, теперь перед ним стоит только Великий. Кампания-2023/2024 даёт ему шанс добиться серьёзных успехов», — заключил Вейрих.

«Даю два года»

Новая звезда НХЛ, первый номер драфта-2023 и форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард верит, что Овечкину понадобится всего два года, чтобы побить рекорд Гретцки.

«Думаю, он это сделает. Даю два года. Это просто безумие, что он забил так много голов.

Коннор Бедард Фото: AP/TASS

Бросок Ови в одно касание? Я стараюсь наблюдать за его броском и пытаюсь извлечь некоторые моменты. Мой бросок не так хорош, как его, поэтому я стараюсь учиться», — сказал Бедард.

«Надо догонять»

А что думает сам Овечкин? В начале сентября капитан «Вашингтона» сам поделился мыслями о голевых подвигах в новом сезоне.

«Забью ли 40? Ну как я могу сказать, сколько забью? Сколько забью, столько и получится. 50 — это хорошо, конечно. Гретцки сегодня не забил? На месте, да? Надо догонять.

У меня все клюшки с двух последних сезонов есть. Каждое очко, каждый гол — шайбу забираю. Это память. Потом здесь откроем красивый музей. Для болельщиков, для простых людей, которые захотят посмотреть, всё будет доступно.

Сколько у меня шайб? Ну вот в прошлом году я забросил 50, в этом — 40… Сколько, 42? Мы делаем стенд. Красиво получится. У меня в Вашингтоне есть подвал целый. Здесь, в Москве, когда сделаем академию, там сделаем специальный музей», — сказал Ови.

Посмотрим, сколько Александру на самом деле удастся забить. Кто знает, может быть, он и за сезон сможет перегнать Гретцки?