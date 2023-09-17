Мирошниченко встретился с болельщиками во время тренировочного лагеря «Вашингтона»

Российский нападающий Иван Мирошниченко во время тренировочного лагеря новичков «Вашингтон Кэпитлз» встретился с болельщиками команды и сфотографировался с ними.
Фото: «Твиттер» журналиста Тарика Эль-Башира
«Вашингтон Кэпиталз» выбрал Мирошниченко под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ в 2022 году. В мае 19-летний россиянин расторг соглашение с «Авангардом» и подписал трёхлетний контракт с «Кэпиталз». В завершившемся сезоне КХЛ 19-летний нападающий сыграл 26 матчей за «Авангард», в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.
Первый матч нового сезона «Вашингтон Кэпитлз» проведёт дома с «Питтсбург Пингвинз». Встреча запланирована на 14 октября и начнётся в 2:30 мск.
Ранее североамериканский портал The Athletic рассказал о возможных изменениях в стане «столичных» по ходу нового сезона.
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