Мирошниченко встретился с болельщиками во время тренировочного лагеря «Вашингтона»

Российский нападающий Иван Мирошниченко во время тренировочного лагеря новичков «Вашингтон Кэпитлз» встретился с болельщиками команды и сфотографировался с ними.

Фото: «Твиттер» журналиста Тарика Эль-Башира

«Вашингтон Кэпиталз» выбрал Мирошниченко под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ в 2022 году. В мае 19-летний россиянин расторг соглашение с «Авангардом» и подписал трёхлетний контракт с «Кэпиталз». В завершившемся сезоне КХЛ 19-летний нападающий сыграл 26 матчей за «Авангард», в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

Первый матч нового сезона «Вашингтон Кэпитлз» проведёт дома с «Питтсбург Пингвинз». Встреча запланирована на 14 октября и начнётся в 2:30 мск.

Ранее североамериканский портал The Athletic рассказал о возможных изменениях в стане «столичных» по ходу нового сезона.