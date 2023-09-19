Якупов — о КХЛ: мы настолько отстали… Деньги есть, но работать с ними не умеют

Нападающий «Нефтехимика» Наиль Якупов сравнил игру и хоккейную атмосферу в НХЛ и КХЛ.
«Мне даже завидно и жалко, потому что у нас столько игроков, столько возможностей, столько людей с деньгами. Но они не знают, как работать с деньгами, что делать с развитием игроков, с командами, аренами, сборами, здоровьем и всем остальным. У клубов есть деньги, но они не умеют с ними работать.
Я долго жил в Северной Америке, видел много хорошего — как люди играют в НХЛ, как живут, как к ним относятся, как они летают, как восстанавливаются и тренируются. Там так легко быть хорошим профессиональным спортсменом! Не обязательно суперзвездой, тут всё в твоих руках, но там у тебя всё есть. В «Эдмонтоне», например, мне бесплатно давали машины, телефоны, всё было для игроков. На улицах все узнавали и всё такое.
А тут… Мы настолько отстали, это просто надо видеть. Начиная с раздевалок, тренировочных сборов, того, как тренеры видят игру. Они всё равно хорошие, но в деталях видно разницу. Не, я привык, и вообще люблю свою страну, мне тут нравится. Если мне что-то нужно, я сам сделаю. Нужен тренер — найду тренера, нужен хиропрактик — найду хиропрактика, нужен лёд летом — найду лёд. Но здесь у игроков мало вариантов», — сказал Якупов в подкасте Dropping the gloves.
- 19 сентября 2023
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