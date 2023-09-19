Ривз: посмотрите на то, что делает «Торонто» в регулярках, Кубок Стэнли — вопрос времени

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Райан Ривз рассказал, что уверен в успехе канадского клуба в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Шанс выиграть Кубок, вот почему я перешёл в «Торонто». Посмотрите на эту команду в прошлом году, на то, что они делают в регулярных сезонах последние пару лет, это только вопрос времени. Я хочу быть здесь, когда это произойдёт», — приводит слова Ривза официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне 36-летний силовой форвард выступал за «Рейнджерс» и «Миннесоту». В общей сложности он провёл 73 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 15 (5+10) очков при 43 минутах штрафа и семи драках. В плей-офф Ривз сыграл в шести матчах и не набрал очков при 14 минутах штрафа.