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«Его бросок совершенно нереален». Проспект «Вашингтона» — о Мирошниченко

«Его бросок совершенно нереален». Проспект «Вашингтона» — о Мирошниченко
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18-летний нападающий системы «Вашингтон Кэпиталз» Эндрю Кристалл рассказал о броске российского нападающего клуба Ивана Мирошниченко.

«Его бросок совершенно нереален. Кажется, он всегда забрасывает только фантастические шайбы», — приводит слова Кристалла Russian Machine Never Breaks.

«Вашингтон Кэпиталз» выбрал Мирошниченко под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ в 2022 году. В мае 19-летний россиянин расторг соглашение с «Авангардом» и подписал трёхлетний контракт с «Кэпиталз». В завершившемся сезоне КХЛ 19-летний нападающий сыграл 26 матчей за «Авангард», в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

Ранее об игре Мирошниченко рассказал ассистент генерального менеджера «Вашингтона» Росс Махоуни.

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