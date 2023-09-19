«Его бросок совершенно нереален». Проспект «Вашингтона» — о Мирошниченко
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18-летний нападающий системы «Вашингтон Кэпиталз» Эндрю Кристалл рассказал о броске российского нападающего клуба Ивана Мирошниченко.
«Его бросок совершенно нереален. Кажется, он всегда забрасывает только фантастические шайбы», — приводит слова Кристалла Russian Machine Never Breaks.
«Вашингтон Кэпиталз» выбрал Мирошниченко под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ в 2022 году. В мае 19-летний россиянин расторг соглашение с «Авангардом» и подписал трёхлетний контракт с «Кэпиталз». В завершившемся сезоне КХЛ 19-летний нападающий сыграл 26 матчей за «Авангард», в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.
Ранее об игре Мирошниченко рассказал ассистент генерального менеджера «Вашингтона» Росс Махоуни.
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