Якупов: в Канаде и США классно жить, но в России мне комфортнее

Нападающий «Нефтехимика» Наиль Якупов рассказал о жизни в Северной Америке и России.
«Мы дружим с Никитой Задоровым, но не могу сказать, что у меня там [в Северной Америке] много друзей. Есть друзья в Эдмонтоне вне хоккея, мы поддерживаем общение.
Если честно, дело не в НХЛ, а больше в жизни в Северной Америке. Хоккей — это не вся жизнь, и я хочу наслаждаться жизнью, быть там, где хочу. В Канаде и США классно жить, особенно профессиональным спортсменам. Организации очень хорошо обращаются с игроками, просто фантастика, насколько далеко они ушли от нас.
Но мне в России комфортнее, с друзьями. Я пока один, в поисках жены, а менталитет русских девочек мне ближе, чем североамериканских. Но посмотрим, кто знает. В жизни всё быстро меняется, но сейчас я не хочу туда ехать. Да и не думаю, что у меня есть шанс. Может, и есть, но я не думаю в духе — так, в этом году надо набрать 70 очков и поехать в НХЛ. Я хочу чувствовать себя комфортно и хорошо жить. Иногда хоккей очень многое забирает у жизни и у тебя самого. А я не хочу чересчур много думать о хоккее — переживать, не спать, когда не можешь забить», — сказал Якупов в подкасте Dropping the gloves.
- 19 сентября 2023
-
20:40
-
20:33
-
20:27
-
20:18
-
20:05
-
19:44
-
19:31
-
19:16
-
19:05
-
18:44
-
18:27
-
18:10
-
18:00
-
17:38
-
17:22
-
17:10
-
17:00
-
16:44
-
16:34
-
16:30
-
16:21
-
16:07
-
15:56
-
15:46
-
15:29
-
15:22
-
14:55
-
14:38
-
14:34
-
14:14
-
13:49
-
13:40
-
13:25
-
13:09
-
12:54