Якупов: в Канаде и США классно жить, но в России мне комфортнее

Нападающий «Нефтехимика» Наиль Якупов рассказал о жизни в Северной Америке и России.

«Мы дружим с Никитой Задоровым, но не могу сказать, что у меня там [в Северной Америке] много друзей. Есть друзья в Эдмонтоне вне хоккея, мы поддерживаем общение.

Если честно, дело не в НХЛ, а больше в жизни в Северной Америке. Хоккей — это не вся жизнь, и я хочу наслаждаться жизнью, быть там, где хочу. В Канаде и США классно жить, особенно профессиональным спортсменам. Организации очень хорошо обращаются с игроками, просто фантастика, насколько далеко они ушли от нас.

Но мне в России комфортнее, с друзьями. Я пока один, в поисках жены, а менталитет русских девочек мне ближе, чем североамериканских. Но посмотрим, кто знает. В жизни всё быстро меняется, но сейчас я не хочу туда ехать. Да и не думаю, что у меня есть шанс. Может, и есть, но я не думаю в духе — так, в этом году надо набрать 70 очков и поехать в НХЛ. Я хочу чувствовать себя комфортно и хорошо жить. Иногда хоккей очень многое забирает у жизни и у тебя самого. А я не хочу чересчур много думать о хоккее — переживать, не спать, когда не можешь забить», — сказал Якупов в подкасте Dropping the gloves.