«Ты же не сможешь вытеснить Кучерова, верно?» Космачук — о проблеме перехода из АХЛ в НХЛ

Нападающий «Лады» Скотт Космачук рассказал о проблемах при переходе из АХЛ в НХЛ.
«Если ты один из лучших игроков в АХЛ, набираешь много очков, находишься на пике своей игры, ты поднимаешься в НХЛ и конкурируешь с такими хоккеистами, как Никита Кучеров, Коннор Макдэвид, Патрик Кейн, и многими другими звёздами. Ты же не сможешь выбить их из состава, верно? Нужно найти способ вписать себя в команду и лигу с помощью других навыков и умений – игра в меньшинстве, в обороне, силовая борьба, стойкость. Если игрок только и умеет, что набирать очки, и он получает вызов в НХЛ, будет ли такой хоккеист играть в первом-втором звеньях? Может быть, а может и нет. Обычно такие игроки оказываются в нижних звеньях, а это звенья чекеров, парней, который могут потолкаться и подраться. Если такие атрибуты есть в твоей игре, для тебя найдётся место», — сказал Космачук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
Полную версию эксклюзивного интервью со Скоттом Космачуком читайте на «Чемпионате» завтра, 20 сентября.
- 19 сентября 2023
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