Форвард Брэйден Шенн стал капитаном «Сент-Луис Блюз»

Журналист Дэн Розен в своём «твиттере» заявил, что канадский нападающий Брэйден Шенн стал капитаном «Сент-Луис Блюз».
Напомним, в минувшем сезоне капитаном был Райан О'Райлли, который по ходу регулярки перешёл в «Торонто Мэйпл Лифс», а в текущее межсезонье стал игроком «Нэшвилл Предаторз».
В сезоне-2022/2023 Шенн сыграл за «блюзменов» 82 матча, в которых забросил 21 шайбу и отдал 44 результативные передачи, набрав в общей сложности 65 очков с 50 минутами штрафа.
Брэйден — чемпион мира 2015 года, обладатель Кубка Стэнли — 2019 в составе «Сент-Луиса». Первый матч «блюзмены» сыграют 13 октября в гостях с «Даллас Старз».
Ранее стало известно, что защитник «Сент-Луис Блюз» Тори Крюг пропустит начало тренировочного лагеря клуба из-за травмы правой ноги.
- 19 сентября 2023
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