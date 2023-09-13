Защитник Тори Крюг травмировал ногу на тренировке и пропустит начало сборов «Сент-Луиса»

Защитник «Сент-Луиса» Тори Крюг пропустит начало тренировочного лагеря «Блюз» из-за травмы правой ноги, сообщает пресс-служба клуба.

Защитник получил травму на тренировке, и 1 октября ему предстоит пройти повторную оценку. На следующей неделе «блюзмены» откроют тренировочный лагерь, проведя свои первые предсезонные игры с «Аризоной» 23 сентября. Регулярный сезон «Сент-Луис» начнёт матчем с «Далласом» 12 октября.

32-летний Круг набрал 32 очка (7+25) в 63 играх в прошлом сезоне. На его счету 107 (18+89) очков в 178 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Блюз» и пять результативных передач в семи играх плей-офф Кубка Стэнли.

«Сент-Луис» в прошлом сезоне финишировал шестым в Центральном дивизионе, не сумев выйти в плей-офф впервые с сезона-2017/2018.