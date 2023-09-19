Якупов: перед драфтом НХЛ думал — никуда не хочу, хочу в Россию

Нападающий «Нефтехимика» Наиль Якупов рассказал о подготовке к драфту НХЛ 2012 года, где его под первым номером выбрал «Эдмонтон Ойлерз».

«Что было перед драфтом? Сначала был комбайн, я там на велосипеде так выложился, что меня после него вырвало. После комбайна поехал домой. Должен был ещё пару недель побыть в Канаде, но так скучал по дому, что уехал. Думал — не хочу никуда, хочу в Россию. Но потом надо было возвращаться на драфт.

Было много интервью. Не скажу, что я с «Эдмонтоном» много общался, больше с «Коламбусом». Их генменеджер часто приезжал к нам на матчи и в регулярке, и в плей-офф, я часто его видел. С «Виннипегом» тоже говорил. Не успел зайти в комнату, как Чевелдейофф сказал — пока до нас дойдёт очередь, тебя уже точно выберут. Спросил, как у меня дела, немного поговорили, и я ушёл.

Английский у меня был ничего, но не очень хороший. Какие-то клубы предоставляли переводчика, другие давали какие-то тесты. Много давления было. Мне было 18, и я не мог понять, что я тут делаю. Везде пресса, в отеле куча игроков, а я ещё ребёнок и хочу домой», — сказал Якупов в подкасте Dropping the gloves.