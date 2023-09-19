Сидни Кросби ответил на вопрос, какое хоккейное правило он хотел бы вернуть в игру

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби ответил на вопрос, какое хоккейное правило хотел бы вернуть в игру.

«Я не хочу добавлять или убавлять какое-либо правило… Я просто хотел бы увидеть возвращение правила «красной линии». Хотелось бы посмотреть, как это повлияет на игру. Когда это правило действовало, было много ловушек и всего такого, но сегодня это была бы совершенно другая игра. Думаю, это заставило бы игроков делать немного больше передач. Мне просто хотелось бы увидеть сочетание того, как мы играем сейчас, с возвращением правила «красной линии» по сравнению с тем, как она выглядела тогда», — приводит слова Кросби ESPN.

Правило «красной линии» запрещало бросать шайбу так, чтобы она пересекала две линии. Таким образом, игрок не мог принимать шайбу, посланную из зоны защиты, если сам он находился за центральной красной линией, т.е. на половине площадки чужой команды.