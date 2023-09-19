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«Потерянное поколение». Макдэвид — о пропуске игроками НХЛ Олимпийских игр

«Потерянное поколение». Макдэвид — о пропуске игроками НХЛ Олимпийских игр
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Нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид выразил сожаление, что его поколение до сих пор не сыграло на Олимпиаде за сборную Канады с участием игроков НХЛ.

«Мне нравится, что вы назвали это «потерянным поколением». Я определённо так думаю.

Я смотрю на всех тех парней, которые играли в составе сборной Северной Америки до 23 лет на Кубке мира 2016 года — вы знаете, у нас никогда не было шанса или даже возможности попасть в одну из этих команд [на Олимпиаде], не говоря уже о том, чтобы играть в них.

Я чувствую, что для хоккея очень важно вернуть те времена, когда играли лучшие. Я действительно этого хочу», — приводит слова Макдэвида The Athletic.

Напомним, последние Олимпийские игры с игроками НХЛ состоялись в Сочи в 2014 году.

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