«Зачем им моё джерси?» Якупов — об игре в молодёжке Канады

Нападающий «Нефтехимика» Наиль Якупов рассказал об игре в молодёжной лиге Канады.

«Я переехал в «Сарнию». Меня задрафтовали, я встретил Игоря Ларионова — он приехал к нам в город посмотреть мои матчи в молодёжке и пригласил меня в ОХЛ. Сказал, у меня хорошие шансы задрафтоваться в команду, владельца которой он знает. Кажется, это был Дино Сиссарелли, очень хороший парень. Для меня это был другой мир, я не знал, чего ожидать. Мне было 16, родители переживали, но сказали, что надо ехать, пробовать.

Так что поехал туда и с первого дня начал понимать, что значит играть в Канаде. Это совершенно другой мир. Стал смотреть Sportsnet, TSN, матчи НХЛ, в «Сарнии» хорошо играл, набирал очки, и обо мне заговорили. Так не то что исполнилась мечта, но обо мне узнали, люди покупали джерси с моей фамилией. Это было странно, думал — зачем им моё джерси, я же ещё молодой, просто играю в хоккей. А через пару лет пошли рейтинги, драфт, но это в Канаде. А в России я об НХЛ даже не задумывался», — сказал Якупов в подкасте Dropping the gloves.