«Убили корову и прислали нам стейков». Якупов — о популярности перед драфтом НХЛ

Нападающий «Нефтехимика» Наиль Якупов рассказал о подготовке к драфту 2012 года в НХЛ.

«Следующий сезон был преддрафтовым, появились рейтинги, где меня ставили первым. Тогда всё и началось. Каждый месяц — рейтинги Крэйга Баттона на TSN. Хороший мужик, кстати, мы общались несколько раз. Он всегда ставил меня первым. Давление усилилось, появилась реклама, мы участвовали в фотосессиях. Одна семья фермеров сказала Гальченюку, у которого я тогда жил, что передаст нам 40 килограммов мяса. То есть, по сути, они убили корову, сделали для нас стейков и спрашивали, есть ли у нас где всё это хранить. Я сказал — найдём, не переживайте! Это я к тому, что вот так я включился в это шоу. У нас с Гальчем было много хорошего — бесплатные вещи, бесплатные билеты, интервью и сам драфт» ,— сказал Якупов в подкасте Dropping the gloves.