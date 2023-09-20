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Губернатор Хабаровского края назвал промежуточную задачу «Амура» на первую половину сезона

Губернатор Хабаровского края назвал промежуточную задачу «Амура» на первую половину сезона
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Губернатор Хабаровского края, председатель попечительского совета «Амура» Михаил Дегтярёв высказался о задаче клуба в 16-м сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Жду не только выхода в плей‑офф, но и хорошего выступления в Кубке Гагарина? Да, пошумим в плей‑офф. Задача поставлена, чтобы в плей‑офф команда выходила уверенно, а не в последний момент. Для этого первую половину чемпионата надо заканчивать в тройке, чтобы потом не догонять. Это промежуточная задача, за неё мы тоже готовы отблагодарить и тренера, и игроков. Задачу нужно решать сразу, браться, как говориться, за гуж. Неплохой старт на выезде говорит, что и эта довольно амбициозная промежуточная задача выполнима», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

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