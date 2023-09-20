Экс-арбитр: почему Анисимов старательно обходит тему штрафов и наказаний судей?

Бывший хоккейный судья Александр Зайцев задался вопросом, почему главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов не рассказывает о штрафах и наказаниях своих подопечных.

«Раньше у нас было так: после ошибки судью отстраняли на какое-то время – одну-две-три игры, месяц. И все знали – за что и почему. Естественно, это сказывалось на доходе арбитра – он судил меньше и терял в деньгах.

Но сейчас никто публично не говорит о том, какое наказание понесли судьи за ту или иную ошибку. У них сейчас вообще, насколько я понимаю, контрактная система с определённой прописанной суммой, вне зависимости от того, сколько игр отработано. Максимум, человек потеряет в деньгах только на премиях. Но это по моей информации. Так почему бы не сделать это общедоступным? Но даже в «Судейской» Анисимов старательно обходит тему штрафов и наказаний. Но почему бы хотя бы пару слов не говорить об этом?! Почему делать вид, что ничего не случилось?!

В футболе существовала практика, когда главный арбитр проводил пресс-конференции для журналистов, и они разбирали на них спорные эпизоды. И, на мой взгляд, были бы интересны брифинги Анисимова для прессы по итогам, скажем, недели, где ему бы задавали вопросы по конкретным эпизодам, и он конкретно на них отвечал, без воды, а по фактам – есть или нет ошибка, какое наказание понесли судьи. Можно и самих арбитров привлекать, чтобы рассказали, как принимали решение», – цитирует Зайцева Betonmobile.ru.

Ранее Зайцев прокомментировал штраф в 300 тыс. рублей, выписанный главному тренеру СКА Роману Ротенбергу за упоминание работы арбитров в комментариях после игры с «Локомотивом».