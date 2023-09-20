Кузнецов: ещё года два помучусь — и буду со стороны смотреть на эту кучу голов

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов ответил на вопрос о современном развитии хоккея.
«Недавно в юниорской лиге Квебека отменили драки, куда вообще развивается хоккей? Да я без понятия! Ещё года два помучусь – да буду со стороны потом смотреть на эту кучу голов. Ну, запретили драки – значит, так руководство лиги решило. Я знаю многих людей, кто против этого решения. Мнения разделились, и здесь тяжело обсуждать.
В КХЛ очень много удалений? Да это всю жизнь так было. Судьям, видимо, летом не дают свистки. Они потом выходят и свистят как угорелые всю предсезонку и первые две недели чемпионата. А потом им дадут люлей, и будет всё нормально. Арбитр ведь не будет всё лето со свистком ходить? Но тут соскучился. Насвистится, и потом всё как обычно станет», — сказал Кузнецов в интервью «Матч ТВ».
Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о ситуации с нападающими Евгением Кузнецовым и Энтони Мантой.
- 20 сентября 2023
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