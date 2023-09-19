Главный тренер «Вашингтона» высказался о Кузнецове на фоне слухов о возможном обмене

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о ситуации с нападающими Евгением Кузнецовым и Энтони Мантой. Оба форварда, как отмечалось, были близки к обмену из команды.

«Надо узнать у их одноклубников, других тренеров, руководства, скаутов, кого бы то ни было, узнать, что приносило им успех в прошлом или как они выглядели, когда были в своих лучших проявлениях. Посмотрите видео и поймите, как хороши они были тогда, находясь на вершине своей игры.

А потом посмотрите на последние 20 матчей — неважно, каких именно, — из прошлого сезона, матчей, в которых они играли. Что выглядит иначе? Чем это видео отличается от того, что я видел, когда они работали на полной мощности? Поэтому надо постараться определить те детали внутри их игры, в которых я потенциально могу им помочь.

Моя работа — помочь им увидеть эти вещи, а затем вселить в них уверенность и вернуть их на прежний уровень. Всегда ли это получается? Нет. Волшебной пыли не существует. Но, в конце концов, я понимаю, что моя работа — выжать максимум и из Энтони Манты и помочь ему добиться цели.

Это не в стиле: «Хорошо. Тебе нужно сделать это, это и это. Удачи». Я должен помочь игроку достичь цели, помочь определить ситуации, в которых он отлично справляется со своей задачей, и в которых — нет. И это не будет отличаться от обращения с любым другим игроком, пытающимся полностью раскрыть свой потенциал.

Я очень верю, что они вернутся и будут очень мотивированны. Они хотят преуспеть, хотят быть лучшими, хотят выигрывать матчи и помочь «Вашингтону» выиграть массу матчей в этом году.

Так что это отличная ситуация. Два высокомотивированных парня, которые, я думаю, вернутся и проделают отличную работу для нашей команды. А я сделаю всё, что смогу, чтобы им помочь», — сказал Карбери в эфире подкаста Break the Ice.