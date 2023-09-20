Брэд Маршан стал новым капитаном «Бостон Брюинз»
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Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан стал новым капитаном клуба, сообщает журналист Крис Джонстон в своём «твиттере».
Напомним, последние три сезона капитаном «Бостона» был Патрис Бержерон, который завершил карьеру в текущее межсезонье. Маршан был ассистентом капитана в последних пяти сезонах за «мишек». Следующий сезон станет для 35-летнего форварда 15-м в составе «Бостона».
Маршан провёл за «Бостон» 947 матчей в НХЛ, в которых набрал 862 (372+490) очка при показателе полезности «+290» и 973 минутах штрафа. В 2011 году канадец выиграл с клубом Кубок Стэнли.
Ранее «Бостон Брюинз» на официальном сайте представил три памятные формы к сезону-2023/2024 Национальной хоккейной лиги в честь 100-летия клуба.
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