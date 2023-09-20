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Три очка Конюшкова помогли «Торпедо» победить «Витязь» в родных стенах

Три очка Конюшкова помогли «Торпедо» победить «Витязь» в родных стенах
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Торпедо» принимало «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На третьей минуте первого периода Максим Летунов с передач Николая Коваленко и Богдана Конюшкова открыл счёт в матче.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На девятой минуте третьего периода Владислав Фирстов с передач Кирилла Максимова и Богдана Конюшкова удвоил преимущество подопечных Игоря Ларионова. На 18-й минуте периода Иван Савчик с передач Егора Воронкова и Руслана Педана размочил счёт в матче. В конце игры окончательный счёт установил Богдан Конюшков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2023, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Летунов (Коваленко, Конюшков) – 02:33 (5x4)     2:0 Фирстов (Максимов, Конюшков) – 48:59 (5x5)     2:1 Савчик (Воронков, Педан) – 57:09 (5x5)     3:1 Конюшков (Гуска) – 59:42 (en)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующей игре «Торпедо» отправится в гости к минскому «Динамо» 24 сентября. «Витязь» сыграет с минчанами на два дня раньше – 22 сентября.

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