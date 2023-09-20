Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Амур — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Прорыв блокады Ленинграда». Ротенберг — о конце серии поражений СКА

«Прорыв блокады Ленинграда». Ротенберг — о конце серии поражений СКА
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Северсталью» (4:1) рассказал о конце серии поражений армейского клуба.

«Хочу отметить фантастическую атмосферу в Ледовом. Огромная благодарность болельщикам, в каждой игре аншлаг.

Отрезками мы играем очень хорошо, но должны заставить себя играть всю игру стабильно. Сегодня получилась целостная игра. Но сегодня вы видели рождение новой команды, с этого момента начинаем работать по нарастающей. У нас тяжёлый график, завтра мы вылетаем в Хабаровск в девять утра.

Было облегчение, когда Никишин забил? Мне как главному тренеру всегда нужно думать о следующей смене в любой ситуации. Могу честно сказать, мы все игры многие отрезки играем намного лучше, чем в прошлом сезоне. Но бывает, что можем победить при плохой игре. В этом году мы должны быть на три головы сильнее, чтобы побеждать, так сложилась жизнь. Нужно работать дальше, не обращать внимания на эмоции. Да, хоккей — игра эмоций. Мы видели сегодня и как Ледовый выдохнул, и как ребята завелись. Такой прорыв блокады Ленинграда произошёл сегодня. И прорвал эту блокаду Али. Это дорогого стоит, важно, что ребята берут на себя ответственность в таких тяжёлых ситуациях. А дальше другие подтянулись, он повёл команду за собой.

Ребята выполнили установку, нам оставалось только реализовать моменты, сегодня это удалось. Есть над чем работать, есть моменты, которые нас не устраивают. Всё отработаем, все детали улучшим», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Роман Ротенберг процитировал Мохаммеда Али после победы СКА над «Северсталью»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android