Роман Ротенберг процитировал Мохаммеда Али после победы СКА над «Северсталью»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал домашнюю победу над «Северсталью» (4:1).
«Мы очень благодарны нашим болельщикам, полные трибуны на каждой игре. И благодарны всем, кто нас поддерживает постоянно, в любой ситуации, и тем, кто нас критикует – это нас гонит вперёд. Хочу отметить, что в предыдущих матчах мы отрезками очень хорошо играли, сегодня же мы сыграли целостно, стабильно, командно. Но есть над чем работать!
Дубль Зыкова и две передачи Полякова? Это же здорово, когда наши воспитанники отличаются в ключевых играх, берут на себя. И Али (нападающий СКА Владимир Алистров. – Прим. «Чемпионата») здорово сыграл…Жаль как пчела, порхай как бабочка, да? Сегодня так и получилось», — сказал Ротенберг в послематчевом интервью.
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