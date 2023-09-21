«Немножечко крошится». Кадейкин – о качестве льда в Петербурге

Новый капитан СКА Александр Кадейкин после победного матча с «Северсталью» (4:1) оценил состояние льда на стадионе в Санкт-Петербурге.

«Качество льда в Петербурге? Немножечко крошится лёд, но на улице везде +20, тёплая осень. В Питере хорошая погода, непривычно даже. Это естественные моменты. В предыдущие годы была такая же проблема, с этим ничего не сделаешь», — сказал Кадейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором СКА принимал «Северсталь». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1. В следующей игре армейцы сыграют в гостях с «Амуром».