Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Барыс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Немножечко крошится». Кадейкин – о качестве льда в Петербурге

«Немножечко крошится». Кадейкин – о качестве льда в Петербурге
Комментарии

Новый капитан СКА Александр Кадейкин после победного матча с «Северсталью» (4:1) оценил состояние льда на стадионе в Санкт-Петербурге.

«Качество льда в Петербурге? Немножечко крошится лёд, но на улице везде +20, тёплая осень. В Питере хорошая погода, непривычно даже. Это естественные моменты. В предыдущие годы была такая же проблема, с этим ничего не сделаешь», — сказал Кадейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором СКА принимал «Северсталь». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1. В следующей игре армейцы сыграют в гостях с «Амуром».

Материалы по теме
«Будем жить в самолёте, нам не привыкать». Р. Ротенберг — о выезде СКА на Дальний Восток
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android