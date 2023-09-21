Кадейкин рассказал, как узнал о получении капитанской нашивки в СКА

Нападающий СКА Александр Кадейкин после победы над «Северсталью» рассказал о том, как узнал о получении капитанской нашивки в армейском клубе.

«Как узнал, что буду капитаном? После предыдущей игры поговорили с тренерским штабом, решили. Марат [Хайруллин] хорошо справлялся со своими обязанностями, был хорошим капитаном по всем качествам. Но у команды такой непростой период, решили встряхнуть команду таким способом», — сказал Кадейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором СКА принимал «Северсталь». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1. В следующей игре армейцы сыграют в гостях с «Амуром».