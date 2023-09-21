«Теперь уже международный конфликт». The Athletic — о ситуации вокруг Ивана Федотова

Журналист The Athletic Скотт Уилер поделился мнением о ситуации вокруг российского вратаря ЦСКА Ивана Федотова.
«Самым актуальным моментом в российском хоккее является продолжающийся, теперь уже международный конфликт вокруг вратаря Ивана Федотова, который, несмотря на подписание контракта с «Филадельфией», остаётся в ЦСКА на год после завершения военной службы. Из-за этого Федотов, ЦСКА и КХЛ теперь находятся под санкциями ИИХФ, а страна, её главная лига и клуб ещё больше отдаляются от остального хоккейного мира в разгар ситуации на Украине. Существует большое беспокойство по поводу того, что продолжающийся отказ выполнять контракт с «Флайерз» может означать для других российских игроков, задрафтованных и подписанных в НХЛ (особенно, когда России и её национальным командам уже отказано в участии на международных турнирах и, похоже, нет любых других карательных мер, доступных ИИХФ или НХЛ)», — приводит слова Уилера The Athletic.
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