Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Барыс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лишка: «Северсталь» пытается быть современной командой, но иногда нам не хватает опыта

Лишка: «Северсталь» пытается быть современной командой, но иногда нам не хватает опыта
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Северстали» Адам Лишка после матча со СКА поделился мыслями об игре команды при новом главном тренере Андрее Козыреве.

«Хоккей Козырева? Мы играем в быстрый хоккей, пытаемся быть современной командой, развиваем талантливых игроков. Иногда нам немного не хватает опыта, но он придёт с такими тяжёлыми играми, как сегодняшняя. Два поражения с «Сочи»? В домашней игре нам не повезло, мы были лучше, но проиграли в овертайме. На их площадке мы играли плохо», — сказал Лишка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, вчера, 20 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором СКА принимал «Северсталь». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

Материалы по теме
Конец ужасной серии СКА и уникальный гол ветерана «Салавата». Итоги дня в КХЛ
Конец ужасной серии СКА и уникальный гол ветерана «Салавата». Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android