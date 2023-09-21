Лишка: «Северсталь» пытается быть современной командой, но иногда нам не хватает опыта

Нападающий «Северстали» Адам Лишка после матча со СКА поделился мыслями об игре команды при новом главном тренере Андрее Козыреве.
«Хоккей Козырева? Мы играем в быстрый хоккей, пытаемся быть современной командой, развиваем талантливых игроков. Иногда нам немного не хватает опыта, но он придёт с такими тяжёлыми играми, как сегодняшняя. Два поражения с «Сочи»? В домашней игре нам не повезло, мы были лучше, но проиграли в овертайме. На их площадке мы играли плохо», — сказал Лишка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Напомним, вчера, 20 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором СКА принимал «Северсталь». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
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