Бывший нападающий «Локомотива» и «Металлург» подписал пробный контракт в НХЛ с «Колорадо»
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Канадский нападающий Брэндон Козун заключил пробное соглашение «Колорадо Эвеланш», сообщает официальный сайт The Leafs Nation.
Отметим, что последний сезон 33-летний форвард провёл в минском «Динамо». Козун сыграл в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ, набрав 24 (10+14) очка при показателе полезности «-10». На счету канадца также шесть встреч в плей-офф и 3 (0+3) результативных балла.
Напомним, Козун выступал в КХЛ семь лет — с сезона-2015/2016. За это время нападающий успел поиграть, помимо минского «Динамо», за «Йокерит», «Локомотив» и магнитогорский «Металлург». Всего в Континентальной хоккейной лиге Козун провёл 399 матчей, в которых набрал 290 (114+176) результативных очков при общем показателе полезности «+19».
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