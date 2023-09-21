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Вайсфельд разобрал отменённый гол в ворота СКА и эпизод в матче «Динамо» — «Спартак»

Вайсфельд разобрал отменённый гол в ворота СКА и эпизод в матче «Динамо» — «Спартак»
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Известный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд разобрал отменённый гол в ворота СКА в матче с «Северсталью» и эпизод встречи между московским «Динамо» и «Спартаком».

«Как мне рассказывал Алексей Анисимов (главный арбитр КХЛ. – Прим. «Чемпионата»), когда стоит вопрос между тем, чтобы засчитать или не засчитать гол, то в первую очередь смотрят на возможности его засчитать. Если бывает пограничная ситуация, а такие моменты действительно случаются, то судьи засчитывают.

В матче «Динамо» со «Спартаком» арбитры посчитали, что шайба не была прижата вратарём красно-белых, поэтому это хороший гол. Хотя по камерам трансляции сложно понять, сверху плохо видно, наверняка у судей есть дополнительные камеры.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Что касается вчерашней игры между СКА и «Северсталью», то в эпизоде с незасчитанным голом череповчан судьи посчитали, что игрок «Северстали» создал помеху вратарю армейцев, то есть помешал вратарю защитить ворота. Поэтому гол был отменён», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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