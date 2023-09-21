«Разошлись на два лагеря». Задоров рассказал, как россияне в НХЛ относятся к спецоперации

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров ответил на вопрос об отношении российских хоккеистов НХЛ к спецоперации и об общем чате игроков.

«Создали общий чат с другими российскими игроками? Да. Я не помню, сколько именно прошло времени, но в самом начале мы собрали чат. Кто это сделал? Серёга Бобровский был инициатором. Он собрал всех, сказал: «Ребята, нам нужно держаться вместе. Сейчас тяжёлая ситуация. Нужно решать, что делать». Мы начали предлагать разные вещи. Не помню, кто — может быть, я — предложил, что нужно сделать какое-то заявление от всех русских игроков. Я посчитал, что это нужно сделать. Потому что всё равно у кого есть документ, у кого нет документа, кто на визе, кто — на птичьих правах. Мы всё равно все следили за ситуацией. Я со своим агентом был, с NHLPA (Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги. — Прим. «Чемпионата») — это люди, которые помогают в таких бумажных делах. То есть мы не знали, может, все визы аннулируют или только канадские визы. Потому что Канада была ещё более против этой спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), чем Америка. Все не понимали, в каком мире сейчас находится русский народ и русские игроки НХЛ. У нас началась дискуссия насчёт того, какое заявление должно быть, что должно прозвучать. Вот так.

Кто-то заявлял, что нужно сделать заявление? Да. Мы разошлись на два лагеря. Один — что нужно говорить про эти восемь лет, что нужно, чтобы это было в заявлении. С другой стороны — адекватный лагерь. Когда я выложил пост? Через два дня. Почему решил высказаться? Это правильно. Я до этого высказывался, всегда высказывался, до сих пор высказываюсь. Я считаю, что, может быть, кто-нибудь услышит мои слова, лишний раз задумается, поменяется мнение у человека», — сказал Задоров в интервью на YouTube-канале «вДудь»*.

*признан иноагентом в РФ