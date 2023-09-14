«Подписал контракт с «Амуром», потому что здесь могу быть лидером». Интервью с Бродхёрстом

«Амур» прошедшим летом впечатляюще поработал на трансферном рынке. Одним из успехов клуба стало подписание контракта с Алексом Бродхёрстом. Центрфорвард приехал в КХЛ год назад и тяжело адаптировался к российским условиям, но со временем стал важнейшим хоккеистом «Авангарда». Однако «ястребы» – во многом из-за ужесточившегося лимита на легионеров – не стали продлевать соглашение с Алексом. Хабаровчане воспользовались ситуацией и пригласили американца стать частью своего коллектива. В двух первых матчах за новый клуб Бродхёрст набрал четыре очка, а в третьем получил травму в столкновении с игроком «Спартака» Иваном Морозовым. Сроки восстановления пока неизвестны.

– Как вы оцените эпизод, в котором получили травму?

– Я не думаю, что со стороны соперника была какая-то грубость или злое намерение. Он получил удаление, но, думаю, самое важное, что я не видел в этом намеренной грубости. Да, я упал и получил травму, однако это часть игры. Парень, который делал этот хит, нашёл меня после матча и извинился. Он подтвердил, что не хотел таких последствий. Я это очень ценю. Надеюсь, смогу восстановиться быстро.

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– Травмы – часть хоккея, но неприятная часть. Как вы мотивируете себя не впадать в грусть?

– Да, это действительно трудно. Раньше я ломал руку и был вне игры пять-шесть месяцев, то есть почти весь сезон. Это жестокое испытание. Но и клуб, и партнёры по команде делают очень многое, чтобы поддерживать мой моральный дух.

– К сожалению, вы не играете против «Авангарда», вашей бывшей команды, но всё же – есть ли особо принципиальное отношение к этому матчу?

– Я бы не назвал это принципиальным противостоянием, мы хорошо расстались с Омском, нет никакой вражды. Я провёл там отличное время и с удовольствием его вспоминаю. Там отличный тренерский штаб, менеджмент, игроки. Конечно, я знал, что в начале сезона мы играем с «Авангардом», и был в предвкушении этого матча, снова хотел сыграть перед местными болельщиками и встретиться со старыми друзьями, но никакого неприязненного отношения к «Авангарду» у меня нет. Сейчас я в новой команде, и это моя новая семья, поэтому все мысли теперь об «Амуре».

– «Авангард» только что вручил вам бронзовую медаль за прошлый сезон. Как она вам?

– Классная! На самом деле, я не знал, что мы должны были получить медали, мне сказали об этом только несколько дней назад. Эта награда немного перенесла меня назад во времени – сразу вспомнил наш прошлый сезон.

Генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов вручает медаль Алексу Бродхёрсту Фото: hawk.ru

– Какой была ваша самая запоминающаяся игра в прошлом сезоне?

– Сложный вопрос. У нас был хороший отрезок в плей-офф, несколько больших побед. Я бы назвал матч, в котором забил первый гол в КХЛ. У меня был тяжёлый старт, но именно тот гол позволил немного выдохнуть и раскрепоститься.

– После тяжёлого старта вы стали одним из ведущих игроков «Авангарда». В чём вы стали лучше за прошедший сезон?

– Самое главное – это уверенность в своих силах и способностях. Мне кажется, я добавил в быстроте принятия решений и в исполнении передач, в хоккейном IQ. В прошлом сезоне у меня были некоторые проблемы с броском. Летом я очень много работал над этим, много бросал, и, думаю, это помогло.

– Тренеры «Амура» называют вас ведущим игроком. Это давит или вдохновляет?

– Я думаю, и то, и другое. Но я и подписал контракт с «Амуром», потому что здесь могу быть лидером. Понимаю, чего ждут от меня в команде – я должен приносить пользу и помогать выигрывать день за днём. Конечно, в этом есть элемент давления, однако у нас собрался отличный коллектив. У нас не один лидер.

– В чём похожи и чем отличаются друг от друга Мартемьянов и Кравец?

– Сложно сравнивать, потому что главный тренер «Амура» не так много говорит по-английски, хотя коммуникация между нами выстроена отлично. Я успел заметить, что Мартемьянов – отличный человек и на льду, и за его пределами. Он очень много заботится о нас и о том, чтобы нам было комфортно. Он придерживается политики открытых дверей, к нему всегда можно обратиться по любому поводу. Кравец в этом смысле такой же. Открытый, остроумный, иногда мог быть очень серьёзным, но с ним тоже было легко общаться.

– Последний новичок «Амура» – Александр Хохлачёв. Что вы можете о нём сказать?

– Я был очень впечатлён, когда узнал о его обмене. Он обладает невероятным талантом и, конечно, добавил нам мощи в большинстве. Ещё одна причина расстроиться, что сейчас не играю, – это то, что мы только-только начали сыгрываться. Надеюсь, сможем найти «химию» друг с другом.

– Вы задрафтованы «Чикаго» и немного сыграли за «Коламбус». Следите за этими командами сейчас?

– Я родился в Чикаго и всегда был большим фанатом «Блэкхоукс». У меня есть друзья и в этой команде, и в НХЛ. Конечно, слежу скорее за ними, чем за конкретными командами. Но поскольку я из Чикаго, то «Блэкхоукс» всегда будут занимать особое место в моём сердце.

– Ваш брат Терри – тоже хоккеист. Он не собирается в КХЛ?

– Да, мы как раз недавно разговаривали с ним об этом. Он заинтересован в предложениях.

– Лучший игрок современности?

– Здесь можно долго не думать – Коннор Макдэвид.

– Лучшее место в США?

– Помимо Чикаго, я бы назвал Сан-Диего в Калифорнии.

– Самый запоминающийся гол в вашей карьере?

– Как-то в USHL я оформил хет-трик – наверное, самый запоминающийся момент.

– Ваша хоккейная мечта?

– Моей мечтой всегда было выиграть Кубок Стэнли. Но прямо сейчас я стремлюсь к тому, чтобы победить в чемпионате вместе с «Амуром».

– Рассчитываете ли ещё сыграть в НХЛ?

– Конечно, если будет возможность. Мне уже 30, но есть ещё достаточно времени. Я упорно работаю и продолжу это делать, чтобы стать лучше. Сейчас чувствую себя отлично. В последние пару лет даже лучше, чем раньше.