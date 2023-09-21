Задоров назвал лучшего российского игрока на данный момент и лучшего хоккеиста мира

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров поделился мнением о том, кто является лучшим российским игроком на данный момент. Кроме того, он назвал лучшего хоккеиста мира.

«Капризов — мой любимый хоккеист из русских сейчас. Если выбирать одного… понятное дело, Кучеров — это Кучеров. Но Никита чуть-чуть подустал, он уже много выиграл. Но Каприз лучший сейчас. Если смотреть, с кем другие играют, с кем Капризов играет и сколько очков он набирает… будь у него хорошие партнёры, ещё круче было бы.

Этим летом он не возвращался в Россию, да. Со мной тут катался», — сказал Задоров в интервью на YouTube-канале «вДудь»*.

Позже защитник добавил: «Маккиннон — мой любимый игрок сейчас. Я считаю, что он лучший».

*признан иноагентом в РФ