Задоров назвал игрока, у которого лучший бросок в НХЛ

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров рассказал, чьи броски считает лучшими в НХЛ.

«У всех ребят разная техника броска. Лучше всего бросает Саша (Александр Овечкин. — Прим. «Чемпионата»). Вратари говорят, что шайба летит вот такая (Задоров трясёт кистью вправо-влево. — Прим. «Чемпионата»). Она не прямо летит. Из-за этого её тяжело ловить.

Мэттьюс — второй после Саши голеадор лиги. Он подтягивает шайбу всегда к себе. У него, получается, клюшка гнётся. И когда он подтягивает шайбу, то меняет угол броска, хотя вратарь уже готов к одному углу. Из-за того, что он подтягивает, вратарю нужно передвигаться — и у него «домик» открывается», — сказал Задоров в интервью на YouTube-канале «вДудь»*.

*признан иноагентом в РФ