Шестёркин рассказал о своей реакции на новую причёску Артемия Панарина

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о своей реакции на новый стиль нападающего Артемия Панарина.

«Я плакал», — цитирует Шестеркина журналист Артур Стэйпл в своём «твиттере».

Напомним, в регулярном чемпионате сезона-2022/2023 Национальной хоккейной лиги Панарин принял участие в 82 матчах, в которых забросил 29 шайб, отдал 63 результативные передачи и в общей сложности записал на свой счёт 92 очка. В плей-офф российский нападающий отыграл в семи встречах, отметившись двумя голевыми пасами. «Рейнджерс» в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли — 2023 уступили «Нью-Джерси Дэвилз» (3-4 — в серии).

Ранее на новую причёску Панарина отреагировала пресс-служба «Нью-Йорк Рейнджерс».