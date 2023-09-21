Илья Михеев покинул тренировочный лагерь «Ванкувера» по личным причинам
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Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин сообщил, что российский нападающий Илья Михеев покинул тренировочный лагерь по личным причинам. Подробностей Альвин не сообщил.
Напомним, в конце января в матче с «Коламбус Блю Джекетс» Михеев усугубил травму, которую получил ещё во время предсезонки. Россиянину необходимо было провести операцию на крестообразной связке коленного сустава. В начале февраля была проведена успешная операция.
В прошлом розыгрыше регулярного сезона россиянин провёл 46 матчей и набрал 28 (13+15) очков. Всего в Национальной хоккейной лиге Михеев сыграл 192 матча, в которых забросил 49 шайб и отдал 51 результативную передачу, набрав в общей сложности 100 результативных баллов.
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