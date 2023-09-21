Илья Михеев покинул тренировочный лагерь «Ванкувера» по личным причинам

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин сообщил, что российский нападающий Илья Михеев покинул тренировочный лагерь по личным причинам. Подробностей Альвин не сообщил.

Напомним, в конце января в матче с «Коламбус Блю Джекетс» Михеев усугубил травму, которую получил ещё во время предсезонки. Россиянину необходимо было провести операцию на крестообразной связке коленного сустава. В начале февраля была проведена успешная операция.

В прошлом розыгрыше регулярного сезона россиянин провёл 46 матчей и набрал 28 (13+15) очков. Всего в Национальной хоккейной лиге Михеев сыграл 192 матча, в которых забросил 49 шайб и отдал 51 результативную передачу, набрав в общей сложности 100 результативных баллов.